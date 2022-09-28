Замоскворецкий суд Москвы приговорил функционера к лишению свободы сроком на 3 года за мошенничество.
"Отказываюсь понимать, что в ближайшее время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, "Чертаново". Этот человек сделал много для футбола, воспитал огромное количество футболистов для РПЛ… Сейчас много клеветы в его адрес со стороны тех, кто не заинтересован в том, чтобы Ларин развивал футбол", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Пиняев является воспитанником академии "Чертаново", он играл за основную команду в сезоне 2020/2021, после чего перешел в "Крылья Советов". В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги 17-летний хавбек сыграл 4 матча и отметился одним забитым мячом. "Крылья" после 10-ти туров национального первенства находятся на 11-м месте в таблице – подопечные Игоря Осинькина набрали 10 очков.
Пиняев – о приговоре для Ларина: кто-то не заинтересован в том, чтобы он развивал футбол
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев поделился мнением о приговоре для бывшего директора "Чертаново" Николая Ларина.
Фото: ПФК "Крылья Советов"