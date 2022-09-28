По данным источника, "Черноморец" договорился с Константином Зыряновым о его назначении на пост главного тренера команды. Ожидается, что 5 октября специалист уже будет руководить командой в матче 4?го раунда Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с "Енисеем", выступающим в Первой лиге.
Зырянов является воспитанником пермской СДЮШОР "Звезда". В качестве игрока Константин выступал за "Амкар", "Торпедо", "Зенит" и "Зенит-2". Завершил карьеру футболиста зимой 2018 года. На данный момент Зырянов работает в аппарате генерального директора "Зенита" в качестве советника по молодежному футболу. Один из инвесторов "Черноморца" – бизнесмен Сергей Шишкарев – ставит задачу возвращения клуба не только в РПЛ, но и в еврокубки.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: Зырянов станет главным тренером "Черноморца" из Второй лиги
Экс-полузащитник сборной России и "Зенита" Константин Зырянов станет главным тренером футбольного клуба "Черноморец".
Фото: ФК "Зенит"