"Предложение подписать Мостового? Нет, это неверная информация. Он нам неинтересен", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что личное дело предложили для рассмотрения шести коллективам итальянской Серии А. Среди них назывался "Лацио". Сообщалось, что процесс переговоров начнется в том случае, если интерес к футболисту проявит один из клубов.
В "Лацио" ответили на вопрос о предложении подписать Андрея Мостового
Спортивный директор "Лацио" Игли Таре прокомментировал информацию о возможности подписания полузащитника "Зенита" Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"