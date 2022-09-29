Источник: в РФС отреагировали на информацию о списках для клубов РПЛ для брони от частичной мобилизации

Российский футбольный союз ответил на информацию в СМИ о том, что организация запросила у клубов РПЛ и Первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.

Фото: "СЭ"





Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В последующие дни в различных СМИ стал активно обсуждаться вопрос, коснется ли мобилизация российских спортсменов, будет ли им дана бронь, защищающая их от потенциального призыва.



Источник: По сообщению источника, РФС осуществляет взаимодействие с Министерством спорта по этому вопросу и выступает в том числе от имени клубов и лиг.Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В последующие дни в различных СМИ стал активно обсуждаться вопрос, коснется ли мобилизация российских спортсменов, будет ли им дана бронь, защищающая их от потенциального призыва.Источник: "Metaratings"