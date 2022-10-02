"Болельщикам хочется сказать: конечно, никаких оправданий нет и нам самим тяжело эмоционально. Мы понимаем, какая на нас ответственность. Могу заверить – ни одного равнодушного в команде нет. Нам стыдно и нам ситуация небезразлична", - цитирует Живоглядова "Чемпионат".
Напомним, "Локомотив" накануне уступил на своем поле "Уралу" (2:4) в матче 11-го тура РПЛ. При этом до 90-й минуты красно-зеленые уступали с разгромным счетом (0:4), но в компенсированное время отличились Дмитрий Баринов и Иван Игнатьев.
Это поражение стало для "железнодорожников" четвертым подряд в чемпионате России, что является антирекордом команды. После 11 матчей подопечные Йозефа Циннбауэра занимают 12-е место в РПЛ, но уже сегодня могут опуститься в зону стыковых матчей, если "Факел" переиграет "Торпедо".
"Нам самим тяжело и стыдно". Защитник "Локомотива" обратился к болельщикам команды
Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов рассказал, как в команде переживают неудачные результаты.
Фото: РПЛ