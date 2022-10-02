"Тяжелая игра. "Спартак" хорошо держал мяч. Чего не хватило? Реализации. У нас были моменты, чтобы второй забивать… Доволен ли своей игрой? Более-менее. Но надо продолжать работать", - цитирует футболиста "СЭ".
"Пари Нижний Новгород" первым повел в счете в матче против "Спартака", но не смог удержать преимущество. Красно-белые отыгрались на экваторе второго тайма, а на 75-й минуте Квинси Промес реализовал пенальти в ворота нижегородцев. Его гол стал победным.
Рыбчинский – о поражении от "Спартака": у "Пари НН" были моменты, чтобы забивать второй гол
Полузащитник "Пари Нижнего Новгорода" Дмитрий Рыбчинский высказался о поражении от "Спартака" в матче 11-го тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"