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Рыбчинский – о поражении от "Спартака": у "Пари НН" были моменты, чтобы забивать второй гол

Полузащитник "Пари Нижнего Новгорода" Дмитрий Рыбчинский высказался о поражении от "Спартака" в матче 11-го тура РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"
"Тяжелая игра. "Спартак" хорошо держал мяч. Чего не хватило? Реализации. У нас были моменты, чтобы второй забивать… Доволен ли своей игрой? Более-менее. Но надо продолжать работать", - цитирует футболиста "СЭ".

"Пари Нижний Новгород" первым повел в счете в матче против "Спартака", но не смог удержать преимущество. Красно-белые отыгрались на экваторе второго тайма, а на 75-й минуте Квинси Промес реализовал пенальти в ворота нижегородцев. Его гол стал победным.


Рыбчинский Нижний Новгород Спартак
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