"Не просрал я карьеру: я еще играю в футбол. В Узбекистане неплохой уровень, есть Лига чемпионов Азии. Просрали те, кто играет во Второй лиге, кто сейчас ушел в медиафутбол. Если бы не переход в "Зенит", точно бы играл в РПЛ? Если бы подписал не с Лахтером, а с любым другим агентом из России, понятно, что сейчас играл бы в РПЛ и не оказался бы в Узбекистане. Сто процентов", - сказал Соловьев.
Напомним, Иван Соловьев является воспитанником "Динамо". Он дебютировал за бело-голубых в 2012 году. В следующем году полузащитник покинул родной клуб и со скандалом перебрался в "Зенит". В итоге футболист провел лишь 4 матча за петербуржцев, несколько раз уезжал в аренды и в 2016 году на правах свободного агента перешел в "Факел".
С тех пор Соловьев выступал за "Динамо СпБ", "Сочи", а также узбекские "Навбахор" и "Насаф", где он играет сейчас. В этом году воспитаннику "Динамо" исполнилось 29 лет.
Источник: Youtube-канал "Блогбастер"
Соловьев: я не просрал карьеру, все еще играю футбол. Подписал бы контракт с другим агентом - играл бы в РПЛ
Бывший полузащитник "Динамо" и "Зенита" Иван Соловьев отреагировал на мнение, что его карьера сложилась неудачно.
Фото: ФК "Зенит"