"Очень грустно слышать про такую ситуацию, честно говорю — я про это ничего не знал, это взаимоотношения двух клубов. Но я уверен, что "Вест Хэм" выполнит все финансовые обязательства перед ЦСКА… Но мне сложно сказать, смогут ли они заплатить в положенные сроки", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, Влашич перешел из ЦСКА в "Вест Хэм" летом 2021 года. В составе "молотобойцев" хорватский хавбек провел 19 матчей минувшего сезона Английской Премьер-лиги, в которых отметился одним голом. Этим летом футболист на правах аренды перебрался в "Торино".
Позднее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что у "Вест Хэма" осталось задолженность перед московским клубом за трансфер Влашича.
"Сложно сказать, смогут ли они заплатить в срок". Агент Влашича – о долге "Вест Хэма" перед ЦСКА
Агент полузащитника "Торино" Николы Влашича Тони Мартич высказался о задолженности "Вест Хэма", которому принадлежат права на футболиста, перед ЦСКА за трансфер 24-летнего хорвата.
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