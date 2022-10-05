– Гогниев все так же рассчитывает на Дениса Давыдова. Он хочет, чтобы парень играл. Так что я надеюсь, что в самое ближайшее время Денис будет в заявке, – приводит слова Терюшкова "Sport24".
Денис Давыдов перешел в "Химки" летом 2022 года на правах свободного агента. До этого он играл за "Знамя Труда", "Томь", "ЦСКА София" и пр. В Российской премьер-лиге на поле не выходил, в игре группового этапа Кубка России провел на поле 45 минут. 27-летний нападающий является воспитанником "Спартака" и в свое время назывался "русским Месси".
Терюшков прокомментировал переход в "Химки" "русского Месси"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о перспективах нападающего команды Дениса Давыдова.