– Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала еще больше. Смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность, – цитирует Колоскова "Чемпионат".
В текущем сезоне Российской премьер-лиги прошло одиннадцать туров. Первое место на данный момент привычно занимает "Зенит" (29 очков), ЦСКА идет вторым (23 очка), отставая на шесть очков, "Ростов" – третий (22 очка). В зоне стыковых матчей располагается "Локомотив" и "Химки" (9 и 8 очков), в зоне вылета – "Урал" и "Торпедо" (7 и 5 очков). Российские клубы на данный момент не участвуют в еврокубках, принимают участие только в РПЛ и Кубке России, который проходит по новому формату.
Колосков: все игры РПЛ неинтересно – потеря времени
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил уровень российского футбола.
Фото: "СЭ"