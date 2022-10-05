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Гаджи Гаджиев: чемпионат России стал даже интереснее – эмоциональная составляющая стала выше, чем была раньше

Бывший тренер "Анжи" и "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев высказался об уровне чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) в текущем сезоне.
Фото: ТАСС
– Если оценивать РПЛ по качественным характеристикам и исполнительскому мастерству отдельных футболистов, то, думаю, уровень чемпионата определённо упал. Но если говорить про накал, самоотдачу и динамику, то всё в порядке. Чемпионат России стал даже интереснее – эмоциональная составляющая стала выше, чем была раньше, – цитирует Гаджиева "Чемпионат".

Текущий сезон РПЛ стал первым, в котором клубы изначально рассчитывают на выступления и игры исключительно на внутренней арене – чемпионат и Кубок России. В Российской премьер-лиге на данный момент сыграно одиннадцать туров. Первым идет "Зенит" (29 очков), вторым с отставанием на шесть очков ЦСКА (23 очка), третий – "Ростов" (22 очка). Кубок России впервые проводится по новой системе, матчи проводятся в том числе на этой неделе. Вчера случились сенсационные победы "Волги" из Ульяновска над "Рубином" и "Пересвета" над "Балтикой".


Гаджиев РПЛ
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