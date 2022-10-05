Российский футбольный союз в своих социальных сетях перечислил арбитров, которые отработают все запланированные игры ближайшего тура РПЛ.
К примеру, Кирилл Левников назначен главным на центральный матч тура (ЦСКА – "Динамо"), Сергей Карасев отсудит игру между "Уралом" и "Химками", а Василий Казарцев рассудит "Спартак" и "Крылья Советов".
Кирилл Левников назначен главным арбитром на центральный матч 12 тура РПЛ между ЦСКА и "Динамо"
Российский футбольный союз объявил имена и фамилии арбитров, которые будут работать на матчах 12-ого тура РПЛ.