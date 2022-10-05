"Сейчас я в "Оренбурге". Для меня важно день ото дня прогрессировать, показывать результат в своей команде. Я знаю, что, если буду работать над собой, то у меня появится возможность перейти в более сильный клуб. Я стараюсь проявлять себя в каждом матче, чтобы в том числе на меня обратили внимание такие команды, как "Зенит", и другие топы", - цитирует Марина "Metaratings".
Джимми Марин перебрался в "Оренбург" летом этого года. С того момента полузащитник сыграл 10 матчей в РПЛ, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость костариканца в 400 тысяч евро. Ранее он выступал у себя на родине за "Саприссу", "Белен" и "Эредиано", а также в нескольких клубах из чемпионата Израиля.
Полузащитник "Оренбурга" Марин: стараюсь проявлять себя, чтобы на меня обратили внимание такие команды, как "Зенит"
Полузащитник "Оренбурга" Джимми Марин рассказал о желании перейти в более статусный клуб РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"