Перед началом нынешнего сезона состав туринцев пополнили экс-полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук, а также бывший футболист ЦСКА Никола Влашич.
Также "Наполи" приобрел экс-полузащитника казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелию.
"Серия А получила довольно много хороших игроков из РПЛ. Значит, уровень российской лиги не такой уж низкий", - цитирует Ваньяти Sport24.
Миранчук арендован "Торино" до конца сезона. Права на игрока принадлежат "Аталанте". В текущем сезоне Алексей провел в составе новой команды провел 2 матча, в которых забил 1 гол. Долгое время россиянин восстанавливался от травмы.
В таблице Серии А "Торино" занимает 10-е место, набрав в 8 матчах 10 очков.
Технический директор "Торино": Серия А получила довольно много хороших игроков из РПЛ
Технический директор "Торино" Давиде Ваньяти поделился мнением об уровне Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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