"Восстановление идет по плану, но сейчас никто не возьмется сказать, когда конкретно Дивеев вернется на поле. Активную фазу — участие в товарищеских и официальных матчах — на новый год нужно планировать", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, Дивеев получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги против "Торпедо", его заменил Антон Заболотный. Позднее выяснилось, что у защитника «армейцев» диагностировали перелом большеберцовой кости.
ЦСКА набрал 23 очка в 11-ти матчах и располагается на второй строчке национального чемпионата. Завтра красно-синие сыграют с "Динамо", встреча начнется в 16:30 мск.
Агент Дивеева: участие Игоря в матчах нужно планировать на новый год
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался о ходе восстановления футболиста после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА