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Виллиан Роша: считаю, что чемпионат России очень сильный

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил уровень РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я считаю, что чемпионат очень сильный, боевой. Необходимо постоянно держать концентрацию, быть крайне прилежным. Когда будут общекомандные действия, тогда будет и успех", - цитирует Рошу Sport24.

Напомним, Виллиан Роша перебрался в ЦСКА в начале сентября из португальского "Портимоненсе". "Армейцы" отдали за бразильца около 2 млн евро. Он провел шесть матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Сегодня гол защитника принес красно-синим ничью в московском дерби против "Динамо" (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ.


ЦСКА Роша
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