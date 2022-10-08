"Я считаю, что чемпионат очень сильный, боевой. Необходимо постоянно держать концентрацию, быть крайне прилежным. Когда будут общекомандные действия, тогда будет и успех", - цитирует Рошу Sport24.
Напомним, Виллиан Роша перебрался в ЦСКА в начале сентября из португальского "Портимоненсе". "Армейцы" отдали за бразильца около 2 млн евро. Он провел шесть матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Сегодня гол защитника принес красно-синим ничью в московском дерби против "Динамо" (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ.
Виллиан Роша: считаю, что чемпионат России очень сильный
Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил уровень РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА