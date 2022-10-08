"С чем связана неудачная серия? Играли неудачно. Есть определённые моменты — я не буду сейчас о них говорить. Есть требования тренера, которые мы не выполняем. Надо улучшать игру, и есть проблема на стандартах, из-за которой мы иногда получаем голы. Работаем над всем", - приводит слова Шунина "Чемпионат".
Напомним, "Динамо" в 11-м туре сыграло вничью с ЦСКА (1:1). Ничью бело-голубым принес гол Федора Смолова. После этого результата бело-голубые остались на восьмом месте в турнирной таблице. Команда Славиши Йокановича не выигрывала уже почти месяц. При этом последняя победа в РПЛ была одержана в начале сентября.
Шунин - о неудачной серии "Динамо": есть требования тренера, которые мы не выполняем
Голкипер "Динамо" Антон Шунин прокомментировал неудачные результаты "Динамо" в последнее время.
Фото: ФК "Динамо"