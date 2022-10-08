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Асхабадзе - о ничьей с "Зенитом": наша команда готова биться с любым соперником, вне зависимости от возможностей

Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе прокомментировал ничью с "Зенитом" (1:1).
Фото: ФК "Факел"
"Результат отражает характер и сущность футбольного клуба "Факел". Всех болельщиков региона. Наша команда готова биться с любым соперником, вне зависимости от возможностей каждого из клубов. А они разнятся в десятки и даже сотни раз", - цитирует Асхабадзе "СЭ".

Напомним, сегодня "Факел" на своем поле сыграл вничью с "Зенитом" (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ. При этом воронежцы даже вели по ходу встречи после гола Гонгадзе.

После этой ничьей команда Дмитрия Пятибратова сохранила за собой 13-е место в РПЛ. В активе воронежцев 10 набранных очков. В следующем туре "Факел" в гостях сыграет против "Химок". Встреча состоится 15 октября.


Асхабадзе Факел Зенит
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