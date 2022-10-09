Сегодня "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" - 5:2. Эта вторая подряд волевая победа красно-белых - в прошлые выходные подопечные Гильермо Абаскаля обыграли "Пари НН" (2:1).
"Спартак" поднялся на второе место в РПЛ, набрав в 12 матчах 25 очков. На 5 баллов московский клуб отстает от "Зенита". В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет против ЦСКА. Игра на "ВЭБ Арене" состоится 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
"Тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж. Мне очень жаль, что этот "Спартак" лишен заслуженных европейских турниров. До сих пор не могу это принять", - цитирует Салихову "СЭ".
Ранее стало известно, что "Лукойл" выкупил полный пакет акций "Спартака". В связи с этим Леонид Федун официально отошел от руководства клубом. Федун был владельцем "Спартака" с 2004 года.
Салихова - о "Спартаке": тренер и команда радуют болельщиков. Мы оставили отличный багаж
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о результатах красно-белых.
Фото: Global Look Press