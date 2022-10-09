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Агент Сутормина - о его игровом времени: если и дальше будет такая же ситуация - будем общаться с руководством "Зенита"

Агент полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина Александр Клюев высказался о текущей ситуации для игрока в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
- Ранее мы говорили о том, что если дальше с Алексеем будет такая же ситуация, как и сейчас, то будем общаться с руководством "Зенита", чтобы прийти к такому решению, которое устроит всех. Сутормин не нужен Семаку? Задайте этот вопрос Сергею Богдановичу, - передает слова Клюева "Спорт день за днем".

28-летний правый полузащитник Алексей Сутормин, также играющий на позиции флангового защитника, в текущем сезоне вышел на поле в 10 матчах из 16 проведенных командой, не отметившись результативными действиями. Суммарное игровое время футболиста составило 551 минуту, из 7 сыгранных им матчей чемпионата 4 он начал в стартовом составе.


Зенит Сутормин
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