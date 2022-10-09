- Результатом игры не полностью доволен, потому что набрали одно очко, доволен частично. Мотивирует ли, что "Локомотив" на несколько строчек впереди? Нет, конечно, нас должно мотивировать комфортное место в турнирной таблице. Третий матч подряд набираем очки? Как бы выплываем из ситуации, но выплываем медленнее, чем могли бы, - передает слова Геркуса ТАСС.
Матч 12 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" - "Пари Нижний Новгород" завершился вничью со счетом 0:0. С 58 минуты "автозаводцы" играли в меньшинстве после второй желтой карточки Равиля Нетфуллина. В трех последних матчах чемпионата России черно-белые набрали 5 очков, после домашней победы над ЦСКА (1:0) сыграв выездную ничью с "Факелом" (2:2) и домашнюю с "Пари НН" (0:0). По итогам 12 туров "Торпедо" имеет 6 очков и находится на последнем, 16-м месте. Отставание от "Химок" составляет 2 очка, от находящегося в зоне стыковых матчей "Локомотива" - 3 очка.
Геркус - о "Торпедо": выплываем из ситуации, но медленнее, чем могли бы
Президент "Торпедо" Илья Геркус прокомментировал домашнюю ничью своей команды с "Пари НН".
Фото: ТАСС