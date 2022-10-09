- Может ли "Спартак" навязать борьбу "Зениту"? На сегодняшний день "Зенит" играет в самый сильный футбол. Возможно, что-то изменится во время зимней паузы. Может быть, будут даже какие-то изменения в командах. У "Спартака" точно есть лицо. Пытаются развивать игру, которую видят, - передает слова Осинькина "Чемпионат".
Московский "Спартак" по итогам 12 туров Российской премьер-лиги занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Лидирующий в чемпионате петербургский "Зенит" находится от красно-белых на дистанции 5 очков, находящийся на второй строчке "Ростов" также имеет 25 очков и опережает "Спартак" только по результатам личной встречи. "Крылья Советов" уступили красно-белым на выезде (2:5) в матче 12 тура РПЛ, ранее самарцы победили на своем поле сине-бело-голубых (2:0) в матче 3 тура группового этапа Кубка России.
Осинькин: сегодня "Зенит" играет в самый сильный футбол, но у "Спартака" точно есть лицо
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин сравнил силу "Спартака" и "Зенита" после поражения от красно-белых (2:5) в матче 12 тура РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"