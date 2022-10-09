ЦСКА интересуется правым полузащитником "Зенита" Алексеем Суторминым, выступающим также на позиции правого защитника, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство "армейцев" не присылало "Зениту" официальных предложений, однако наблюдает за развитием ситуации вокруг Сутормина. Ранее агент футболиста Александр Клюев высказывал недовольство игровым временем Сутормина в "Зените" и заявлял о возможных будущих переговорах с руководством сине-бело-голубых по этому поводу.
В текущем сезоне Алексей сыграл в 10 матчах во всех турнирах за "Зенит", не записав на свой счет результативных действий, его общее игровое время составило 551 минуту.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: ЦСКА интересуется полузащитником "Зенита" Суторминым
По данным источника, руководство московского ЦСКА проявляет трансферный интерес к 28-летнему правому хавбеку "Зенита" Алексею Сутормину.
Фото: ФК "Зенит"