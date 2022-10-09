Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
П1 3.7X 3.55П2 2.04

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эльче
22:00
МальоркаНе начат
П1 3.1X 3П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
21:45
ЛациоНе начат
П1 2.42X 3.35П2 3.05
Сделать ставку

Metaratings: ЦСКА интересуется полузащитником "Зенита" Суторминым

По данным источника, руководство московского ЦСКА проявляет трансферный интерес к 28-летнему правому хавбеку "Зенита" Алексею Сутормину.
Фото: ФК "Зенит"
ЦСКА интересуется правым полузащитником "Зенита" Алексеем Суторминым, выступающим также на позиции правого защитника, сообщают СМИ.

По данным источника, руководство "армейцев" не присылало "Зениту" официальных предложений, однако наблюдает за развитием ситуации вокруг Сутормина. Ранее агент футболиста Александр Клюев высказывал недовольство игровым временем Сутормина в "Зените" и заявлял о возможных будущих переговорах с руководством сине-бело-голубых по этому поводу.

В текущем сезоне Алексей сыграл в 10 матчах во всех турнирах за "Зенит", не записав на свой счет результативных действий, его общее игровое время составило 551 минуту.

Источник: Metaratings.ru


ЦСКА Зенит Сутормин Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Вратарь "Торпедо" и два игрока "Спартака" попали в сборную 12-го тура от WhoScored
Камоцци: "Спартак" гонится за чемпионством, но этого недостаточно – нужны осечки конкурентов
Экс-игрока "Рубина" Руслана Мухаметшина приговорили к 1,5 годам колонии
Камоцци – о 3-м месте "Спартака" в РПЛ: Абаскаль извлекает выгоду из работы Салиховой, Федуна и Ваноли
Орещук: Кассьерре надо сходить в церковь или выпить бутылку водки – тогда его "прорвет" в "Зените" 1
Соболев и Промес вошли в топ-3 лучших атакующих дуэтов Европы без учета ЛЧ, ЛЕ и ЛК 1
Матыцын – об ожиданиях от матча "Спартака" с ЦСКА: будем надеяться на успех
"Торпедо": Кутепов получил повреждение приводящей мышцы бедра
"Локомотив": на нашем стадионе произошла эвакуация работников после анонимного звонка 2
Провалившийся Ломаев, осенний Каштанов и красная карточка, нашедшая Кайо. Лучшие игроки и неудачники 12 тура РПЛ 3
Осинькин: у Зиньковского была травма плеча, но теперь он сможет пробиться в основу "Спартака" 3
Быстров - девушке Гогричиани: почему вы ребёнка ему не родили? вам нужен салон, а не ребёнок
"РБ Спорт": "Локомотив" объявит нового главного тренера завтра, основной претендент- Талалаев 2
Быстров – о подруге Гогричиани: видел, как девушки строили отношения – и прыгали в кровать к другому футболисту
Даса – о результатах "Динамо" при Йокановиче: когда выигрываешь, ты король, а когда проигрываешь — дерьмо
Агент Тюкавина: если Йоканович не видит Костю в составе, пусть "Динамо" выставляет на трансфер 2
Metaratings: ЦСКА интересуется полузащитником "Зенита" Суторминым 5
Дарья Карпина: Валерий в раздевалке особо не жестит, понятно, что ребята и так переживают
Дарья Карпина - о быстром голе "Краснодара" "Ростову": ребята еще трусы поправляли 4
Осинькин: сегодня "Зенит" играет в самый сильный футбол, но у "Спартака" точно есть лицо 3
Даса: в Нидерландах "Динамо" точно было бы в топ-5, "Зенит" - это "Аякс" 3
Умяров: не видел момент с непоказанной красной, только колено Джикии - там следы от шипов
Карпин - о волевой победе "Ростова": переломили за счет труда, характера, за счет того, что руки не опустили 4
Геркус - о "Торпедо": выплываем из ситуации, но медленнее, чем могли бы 1
"Ростов" впервые обыграл "Краснодар" в РПЛ на своем поле
3:2 после 0:2, рекорд РПЛ по скорости гола, 11 сэйвов, 4 штанги! Что за вулкан эти южные дерби «Ростов» – «Краснодар»! 3
Агент Сутормина - о его игровом времени: если и дальше будет такая же ситуация - будем общаться с руководством "Зенита" 1
Умяров: Соболев обгонит Холланда, он круче 9
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев: недоволен тем, как сыграл против "Спартака", провальный матч с моей стороны 4
Клопп – после поражения от "Арсенала": чемпионская гонка? "Ливерпуль" выбыл из неё
Все новости
-