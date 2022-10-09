"Зенит" — все же топ-клуб России. И его покупали для того, чтобы он забивал голы. Мало отбирать мячи, пасовать. Ему надо с волнением справиться. Могу посоветовать ему сходить в церковь. Но он не сходит. Значит, надо взять бутылку водки, пойти выпить ее, и "прорвет", - цитирует агента "РБ Спорт".
Кассьерра подписал контракт с "Зенитом" этим летом – до этого колумбийский нападающий выступал за "Сочи". В 12-ти матчах действующего чемпионата России за сине-бело-голубых футболист отметился тремя результативными передачами и не забил ни одного гола.
"Зенит" продолжает лидировать в таблице Российской Премьер-лиги – подопечные Сергея Семака имеют в активе 30 очков после 12-ти туров, на счету ближайшего преследователя – "Ростова" - 25 баллов.
Орещук: Кассьерре надо сходить в церковь или выпить бутылку водки – тогда его "прорвет" в "Зените"
Агент Роман Орещук поделился мнением о результативности форварда "Зенита" Матео Кассьерры.
Фото: Global Look Press