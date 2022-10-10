По данным источника, москвичи провели встречу со специалистом на прошлой неделе, когда наставником красно-зеленых еще работал Йозеф Циннбауэр. Сообщается, что решении о новом главном тренере "Локомотив" еще не принял.
Напомним, «железнодорожники» объявили об уходе Циннбауэра из клуба после поражения от "Сочи" в 12-м туре Российской Премьер-лиги (0:4). Также свой пост покинул спортивный директор Томас Цорн.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Локомотив" обсуждал с Семиным возможность его назначения главным тренером до ухода Циннбауэра
Руководство "Локомотива" контактировало с Юрием Семиным на предмет возможности его назначения главным тренером команды.
Фото: РПЛ