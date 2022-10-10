Сафонов сегодня заявил, что руководству "Динамо" стоит рассмотреть вариант с продажей Тюкавина, если главный тренер клуба Славиша Йоканович не видит футболиста в основном составе.
"По мастерству сильнее Федя, но в футбол стоя не играют. Тюкавина продавать точно не надо, он очень хороший актив. Смолову осталось играть на высоком уровне совсем недолго… Я же не говорю, что Федя — плохой футболист. Просто его время уже ушло", - цитирует Орещука "Спорт день за днем".
Тюкавин забил 3 гола в 11-ти матчах действующего чемпионата России. "Динамо" в 12-ти турах набрало 17 очков и занимает 9-е место в таблице национального первенства.
Орещук: "Динамо" точно не надо продавать Тюкавина – Смолову осталось играть недолго
Агент Роман Орещук поделился мнением о заявлении Алексея Сафонова, представителя форварда "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"