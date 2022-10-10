– Мне кажется, после немецкой бригады придет кто угодно – и команда заиграет. Надо просто навести там порядок, четко объяснить футболистам, что от них требуется. Если они поверят в тренера, будут биться на поле в том числе и за него, "Локомотив" сразу поднимется, – цитирует Балахнина "СЭ".
Напоминаем, что изменения в футбольном клубе "Локомотив" произошли после матча двенадцатого тура Российской премьер-лиги против "Сочи" (0:4). Команда под руководством уже уволенного Йозефа Циннбауэра пропускали по четыре мяча в двух турах подряд. Помимо немецкого специалиста клуб покинул спортивный директор Томас Цорн. В ближайших матчах "Локомотив" сыграет с "Торпедо" и "Динамо" в чемпионате и с "Химками" в групповом этапе Кубка России.
Балахнин – о ситуации в "Локомотиве": мне кажется, после немецкой бригады придет кто угодно – и команда заиграет
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал перестановки в руководстве московского "Локомотива".