С октября 2018 по сентябрь 2019 года Кокорин находился в тюрьме, а затем в колонии за две драки в центре Москвы. Он был осужден вместе с Павлом Мамаевым. Затем они вышли по УДО.
"Дзюба? Про этого человека, с которым Саша близко дружил, я не хочу ничего говорить. Он даже видео не записал. Они с Сашей были не разлей вода. Артем в итоге выложил пост только спустя полгода, что уже неплохо", - цитирует Чочиева Sport24.
Нападающий Артем Дзюба летом на правах свободного агента перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". Кокорин также в летнее трансферное окно сменил подписку - он на правах аренды перешел в кипрский "Арис".
Дзюба за "Демирспор" провел 4 матча в чемпионате Турции, на его счету 1 гол. В минувшие выходные россиянин впервые за месяц вышел на поле.
Кокорин и Дзюба вместе выступали за "Зенит".
Друг Кокорина - о Дзюбе: не хочу ничего говорить про этого человека, с которым Саша был не разлей вода
Полузащитник "Алании" Алан Чочиев, друг нападающего "Ариса" Александра Кокорина, резко высказался о форварде Артеме Дзюбе.
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