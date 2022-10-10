- Сейчас ребята в хорошем состоянии будут готовиться к главному дерби с ЦСКА, и я бы назвал "Спартак" его фаворитом в первый раз за последние годы. Но именно сейчас это так. Несмотря на то, что "армейцы" тоже подходят к матчу в хорошем состоянии, спартаковцы реально выглядят очень мощно, - цитирует Шишкина "РБ Спорт".
В рамках 13 тура Российской премьер-лиги на стадионе "ВЭБ Арена" состоится Большое московское дерби ЦСКА - "Спартак". Перед этим матчем "армейцы" с 24 очками идут четвертыми в турнирной таблице, в предыдущем туре красно-синие сыграли на своем поле вничью с "Динамо" (1:1). Красно-белые занимают третье место с 25 очками, в их активе трехматчевая победная серия в РПЛ, по ходу которой были обыграны "Локомотив" (1:0 дома), "Пари Нижний Новгород" (2:1 в гостях) и "Крылья Советов" (5:2 дома).
Шишкин: назвал бы "Спартак" фаворитом дерби с ЦСКА в первый раз за последние годы
Экс-защитник московского "Спартака" Роман Шишкин дал комментарий по предстоящему дерби с ЦСКА в рамках 13 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"