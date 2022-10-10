- Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок, и его потенциал еще не до конца реализован, - передает слова Карреры Sport24.
25-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев принял участие в 15 матчах во всех турнирах текущего сезона за красно-белых и записал на свой счет 8 забитых голов и 5 результативных передач. 34-летний экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в котором сыграл в 4 матчах и забил 1 гол.
Каррера: Соболев сильнее Дзюбы, он более универсальный игрок
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сравнил нападающего красно-белых Александра Соболева и экс-форварда "Зенита" Артема Дзюбу.
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