Капитан "шмелей" получил травму в начале матча 10-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата" (1:2). Из-за повреждения Эрик пропустил 2 матча екатеринбуржцев.
"Эрик Бикфалви завершает восстановление, уже вернулся к работе в общей группе, готовится отправиться в Ростов на игру чемпионата", - приводит "СЭ" заявление пресс-службы "Урала".
В нынешнем сезоне Бикфалви провел 12 матчей за "Урал" во всех турнирах, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. За екатеринбургский клуб румынский футболист выступает с 2017 года. В общей сложности Эрик за "шмелей" сыграл в 161 матче, забил 51 гол и стал автором 15 результативных пасов.
Матч с "Ростовом" "Урал" проведет в пятницу, 14 октября. Игра на "Ростов Арене начнется в 19:30 мск.
Бикфалви вернулся к тренировкам в общей группе "Урала"
Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви вернулся к тренировкам с командой.
Фото: ФК "Урал"