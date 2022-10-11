– Говорили про Семина, сейчас Галактионов. Его тяжело оценить, он только в начале пути. Тренер с определенными способностями, есть задатки, но сложно сказать, сможет ли он реализоваться в полной мере. В назначении Галактионова есть определенный риск. Лучше, конечно, Семин, потому что он тогда [в 2016 году] вернулся и дал результат, – передает слова Гаджиева "Metaratings".
8 октября 2022 года, сразу после окончания проигранного матча с "Сочи" (0:4), "Локомотив" объявил об уходе из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. "Железнодорожники" на данный момент занимают четырнадцатое место в РПЛ и находятся в зоне стыковых матчей. "Пари НН", которым сейчас руководит Михаил Галактионов, находится на десятой строчке. Кандидатура Галактионова в связи с назначением в "Локомотив" является самой упоминаемой в СМИ. Также звучали фамилии Семина, Евсеева, Талалаева, Кержакова и Юрана.
Гаджи Гаджиев – о новом тренере "Локомотива": в назначении Галактионова есть определенный риск. Лучше, конечно, Семин
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера "Локомотива".
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