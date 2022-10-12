- Мне кажется, это всё же сомнительный вариант. Во-первых, он молодой специалист, во-вторых, совмещает работу в клубе с работой в молодежной сборной. Да, он славится тем, что умеет работать с молодыми игроками, но всё же я не стал бы на его месте брать на себя такую ношу. К тому же момент с совмещением у многих вызывает вопросы, - передает слова Шишкина "РБ Спорт".
38-летний Михаил Галактионов в июне 2022 года был назначен на пост главного тренера "Пари Нижнего Новгорода", при этом специалист продолжает работу в должности наставника молодежной сборной России на правах совмещения. Ранее появлялась информация, что Галактионов является одним из кандидатов на должность главного тренера "Локомотива". "Железнодорожники" после 12 туров Российской премьер-лиги занимают 14 место в турнирной таблице с 9 набранными очками, "Пари НН" набрал 13 очков и находится на десятой позиции.
Шишкин - о возможном назначении Галактионова в "Локомотив": сомнительный вариант, момент с совмещением вызывает вопросы
Экс-защитник "Локомотива" Роман Шишкин прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера "железнодорожников" наставника "Пари НН" Михаила Галактионова.
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