- Не я ли принимал решение об уходе Юрана? Не я, нет. Для меня большой вопрос, зачем убирать тренера, который ведет клуб к победам. Были ли у меня механизмы предотвратить это? Нет. У попечительского совета таких механизмов нет. Решение принимает директор, и всю полноту ответственности несет он, - передает слова Терюшкова РИА Новости.
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран начал текущий сезон на должности наставника подмосковного клуба. Под его руководством красно-черные провели 4 стартовых тура Российской премьер-лиги, одержали в них 2 победы и набрали 7 очков, после чего Юран был уволен со своего поста. После его ухода "Химки" в 11 матчах во всех турнирах не смогли одержать ни одной победы ни при Николае Писареве, ни при Спартаке Гогниеве, набрав 1 очко в РПЛ и 1 очко в Кубке России. Ранее стало известно, что депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков покинул должность члена попечительского совета "Химок".
Терюшков - об увольнении Юрана: для меня большой вопрос, зачем убирать тренера, который ведет "Химки" к победам
Экс-член попечительского совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о своей непричастности к увольнению из клуба главного тренера Сергея Юрана.
Фото: РПЛ