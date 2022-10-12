По информации источника, особый интерес для англичанина представляют молодые игроки, которые рассматриваются в качестве кандидатов на усиление команды в зимнее трансферное окно. Ранее этот же источник сообщал, что новое руководство "красно-белых" в лице компании "Лукойл" планирует возродить "Спартак-2". Команда может быть заявлена во Вторую лигу для участия в сезоне-2023/24.
О назначении на пост спортивного директора Пола Эшуорта "Спартак" объявил 26 сентября 2022 года. Английский специалист уже имеет опыт работы в России – в 2005 году англичанин работал в "Ростове". Начинал в качестве спортивного директора, а затем перешел на должность исполняющего обязанности главного тренера. Продержался в Ростове с января 2005 года по весну этого же года. Больше всего Эшуорт известен по работе с футбольным клубом "Астана". Предыдущим спортивным директором красно-белых был итальянец Лука Каттани, который покинул клуб перед самым стартом текущего сезона – 13 июля 2022 года.
Источник: "Metaratings"
"Metaratings": Эшуорт занимается анализом российского рынка в поиске возможного усиления для "Спартака"
Спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт в данный момент занят анализом рынка российских футболистов.
Фото: ФК "Спартак"