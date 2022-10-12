– "Спартак" – чемпион? Хочется, чтобы команда ввязалась в эту драку. Они молодые и на кураже. Сейчас красно-белые на отличном ходу, но без запаса прочности, как у "Зенита". Питерцы могут сыграть вничью с "Факелом", но свое возьмут. Они не проиграли ни одного матча конкуренту. Верю ли, что "Спартак" станет чемпионом? Нет. Потому что "Зенит" может расслабиться, когда везет конкурентам шесть очков, – цитирует Генича "СЭ".
По итогам двенадцати сыгранных туров "Зенит" привычно лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 30 очков. В предыдущем туре потеряли очки, сыграв вничью с "Факелом" (1:1), пропустив первыми и сравняв счет стараниями Ловрена и Малкома. У "Ростова" (второе место) и "Спартака" (третье место) – по 25 очков. ЦСКА – четвертый (24 очка). В ближайшем туре ЦСКА и "Спартак" сыграют между собой. Их встреча пройдет 16 октября, в воскресенье, в 20:00 по московскому времени. "Зенит" отправится на выезд к "Пари НН", матч пройдет 16 октября, в 16:30 по московскому времени. "Ростов" примет дома "Урал" 14 октября, в пятницу, в 19:30 по московскому времени.
Генич: хочется, чтобы "Спартак" ввязался в драку с "Зенитом"
Футбольный комментатор Константин Генич оценил шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство с "Зенитом".
Фото: ТАСС