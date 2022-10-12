– Есть три кандидата: Талалаев, Юран и Семин. Тренер должен быть мобильным, мотивирующим. Семина лучше назначить президентом, с полномочиями принимать решения по трансферам. Он сам обозначит провалы "Локомотива". Из пары Юран – Талалаев мне ближе последний. Оба импульсивны, могут за короткий срок добиться результата, но Талалаев больше подходит, – приводит слова Генича "СЭ".
Напомним, что "Локомотив" объявил об уходе из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна в минувшие выходные, 8 октября, в субботу. Произошло это сразу после финального свистка игры 12-ого тура "Сочи" – "Локомотив" (4:0). "Железнодорожники" в двух турах подряд пропускали по четыре мяча. По итогам двенадцати сыгранных туров занимают четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ и находятся в зоне стыковых матчей. До зоны вылета – всего одно очко. В ближайшем туре "Локомотив" в "Лужниках" сыграет с "Торпедо", которое занимает последнее место.
Генич – о новом тренере для "Локомотива": Юран и Талалаев импульсивны, но могут за короткий срок добиться результата
Российский футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о кандидатах на пост нового главного тренера "Локомотива".
Фото: ФК "Ахмат"