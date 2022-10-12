"Если Захаряна можно купить за 15 млн, то "Челси" это может сделать. Но затем, вероятно, отдаст Арсена в аренду. Заиграть в АПЛ для него в ближайшей перспективе нереально. После "Динамо" рановато сразу прыгать в "Челси", это две?три ступени разницы в классе", - приводит слова Кучерова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за "Динамо" 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Напомним, во время летнего трансферного окна появилась информация, что полузащитник может перебраться в "Челси", но лондонцы не успели оформить трансфер из-за санкций. Сообщалось, что английский клуб не отказался от трансфера россиянина и может продолжить переговоры уже зимой.
Экс-скаут АПЛ Кучеров: для Захаряна нереально заиграть в "Челси" в ближайшей перспективе
Бывший скаут клубов АПЛ Павел Кучеров высказался о возможном переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"