"Мы не могли не обратить внимания на такого опытного и квалифицированного тренера, как Андрей Талалаев, тесно связанного с нашим клубом исторически и как игрок, и как тренер. То, что он оказался свободен, — большая удача для нас. Интерес к сотрудничеству был взаимным. Мы достаточно быстро пришли к соглашению", - цитирует Геркуса РИА Новости.
"Торпедо" ранее сегодня объявило о назначении Талалаева на пост главного тренера клуба. Специалист ранее был уволен из "Ахмата", который возглавлял с 2020 года. Также он тренировал "Крылья Советов", "Химки", "Тамбов", "Волгу" и "Пюник".
Напомним, со старта сезона "Торпедо" возглавлял Александр Бородюк, который покинул команду после 5-го тура. С этого момента ее де-факто тренировал наставник "Торпедо-2" Николай Ковардаев, который теперь вернется к работе со второй командой москвичей.
Геркус - о назначении Талалаева в "Торпедо": для нас большая удача, что он оказался свободен
Президент "Торпедо" Илья Геркус прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера клуба.
Фото: ТАСС