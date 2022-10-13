Владимир Леонченко работает генеральным директором "Локомотива" с декабря 2020 года.
"Стратегия была одна — как можно больше заработать денег. Как только Цорн туда пришел, все стало понятно. То, что убрали только спортивного директора и тренера — это недостаточно. Леонченко больше всех виноват в провале "Локомотива". Генеральный директор несет не такую же, а еще большую ответственность за подбор кадров. Он с этим не справился, поэтому тоже должен быть уволен", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Напомним, "Локомотив" в последнем туре в гостях разгромно проиграл "Сочи" (0:4). Сразу после окончания встречи "железнодорожники" объявили об уходе спортивного директора клуба Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. В последние дни появилась информация, что основным кандидатом на пост главного тренера клуба стал Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет "Сочи".
После 12 туров РПЛ "Локомотив" находится в зоне стыковых матчей, набрав 9 очков. В ближайшем туре команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Федорова, который ранее тренировал "Казанку".
Колосков: ухода Циннбауэра и Цорна из "Локомотива" недостаточно. Гендиректор Леонченко тоже должен быть уволен
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что "Локомотив" расстался не со всеми виновниками провала в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"