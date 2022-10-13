"Считаю Талалаева на текущий момент одним из сильнейших тренеров в России. Для него делает честь, что он принял такой вызов. Талалаев принял "Торпедо". Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена", - цитирует Григоряна "Матч ТВ".
"Торпедо" ранее сегодня объявило о назначении Талалаева на пост главного тренера клуба. Специалист ранее был уволен из "Ахмата", который возглавлял с 2020 года. Также он тренировал "Крылья Советов", "Химки", "Тамбов", "Волгу" и "Пюник".
Напомним, со старта сезона "Торпедо" возглавлял Александр Бородюк, который покинул команду после 5-го тура. С этого момента ее де-факто тренировал наставник "Торпедо-2" Николай Ковардаев, который теперь вернется к работе со второй командой москвичей.
Григорян: Талалаев - один из сильнейших тренеров России. "Торпедо" ждут хорошие времена
Российский тренер Александр Григорян высоко оценил уровень Андрея Талалаева, который сегодня возглавил "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"