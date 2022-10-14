"Я изначально говорил, что 9 миллионов евро – это очень дорогая цена. Мне селекционная служба не разрешила его купить за 9-12 миллионов рублей. Написали рецензию, что футболист не уровня "Динамо", а через год купили за 9 миллионов евро", - цитирует функционера Metaratings.
Денис Макаров пополнил состав "Динамо" минувшим летом, перейдя из казанского "Рубина". В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник отметился тремя голами в 11-ти встречах Российской Премьер-лиги.
"Динамо" по итогам 12-ти туров национального первенства располагается на 9-м месте в турнирной таблице, подопечные Славиши Йокановича набрали 17 очков.
Орещук – о Макарове: мне написали, что это не уровень "Динамо", а через год купили за 9 млн евро
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о футболисте бело-голубых Денисе Макарове.
Фото: ФК "Динамо"