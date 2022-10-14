"В 2020 году были разговоры о трансфере в "Зенит"? Да, эти новости появлялись, но мне агент ничего такого не говорил. Думаю, там не было официального предложения. Мне точно ничего не приходило", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Роша пополнил состав ЦСКА в начале сентября, до этого футболист защищал цвета португальского "Портимоненсе". Бразильский защитник успел сыграть за "армейцев" в четырех матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-лиги и записал на свой счет гол в ворота "Динамо".
Роша – о вероятности перехода в "Зенит": не было официального предложения
Фото: ПФК ЦСКА