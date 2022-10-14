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Кукуян - о воссоединении Крыма с Россией: мы доверяем, надеемся, что люди, которые все это делают, знают, что делают

Арбитр Павел Кукуян рассказал о воссоединении Крыма с Российской Федерацией.
Фото: РПЛ
В 2014 году по итогам референдума Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России. С тех пор местные футбольные команды выступают в чемпионате, который организуется Крымским футбольным союзом (КФС).

В августе на форуме "Содружество" в Евпатории президент ФНЛ Наиль Измайлов, объявил, что футбольные клубы Республики Крым и Севастополя могут быть приняты в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Для этого они должны соответствовать условиям лицензирования. СМИ сообщали, что только 3 крымских клуба смогут пройти лицензирование - симферопольская "Таврия", "Севастополь" и ялтинский "Рубин".

"Честно говоря, мы в большую политику не лезем, не понимаем. Надеемся, что люди, которые все это делают, знают, что делают. Ну, Крым взяли, сейчас вот это делают. Мы доверяем. Сейчас что можно сказать? "Я против»" или "я за"? Это большая политика. Не вижу пользы рассуждать и говорить об этом", - цитирует Кукуяна Sports.ru.

В среду стало известно, что рабочая группа посетила Крым для проведения встречи по интеграции местного футбола в российскую футбольную систему.


Кукуян
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