Накануне вратарь продлил контракт с красно-белыми до 2025 года. Сегодня в СМИ появилась информация, что петербуржцы проявляли интерес к игроку до того, как он подписал новое соглашение со "Спартаком".
"Зенит" интересовался Селиховым? Нет, это неправда", - цитирует Медведева Sport24.
Александр Селихов перешел в "Спартак" в 2017 году из "Амкара" за 3,5 млн евро. В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за столичный клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей, в 3 играх он оставлял свои ворота сухими.
"Спартак" в минувшие выходные разгромил "Крылья Советов" (5:2). В таблице РПЛ столичный клуб занимает 3-е место, набрав в 12 матчах 25 очков.
В "Зените" опровергли информацию об интересе к вратарю "Спартака" Селихову
Генеральный директор "Зенита" Александр Селихов отреагировал на слухи о том, что петербургский клуб интересовался голкипером "Спартака" Александром Селиховым.
Фото: ФК "Спартак"