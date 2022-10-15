- Я не мог оставаться в стороне, "Торпедо" - мой родной клуб. Мы приложим все усилия. Ребятам сказал, что чуда сегодня не произошло. Но мы ориентируемся не на чудо, а на плодотворную работу. Итоги мы четко знаем: дайте шесть недель и вы увидите изменения в качестве игры команды, - передает слова Талалаева официальный сайт "Торпедо".
13 октября официальные интернет-ресурсы московского "Торпедо" объявили о назначении главным тренером команды 50-летнего экс-наставника "Ахмата" Андрея Талалаева. Экс-нападающий Талалаев является воспитанником "автозаводцев" и во время карьеры действующего игрока выступал за них в период с 1991 по 1995 год. В рамках 13 тура Российской премьер-лиги "Торпедо" уступило на своем поле "Локомотиву" (0:1), в активе черно-белых 6 очков в 13 матчах, команда находится на последнем 16 месте в таблице чемпионата.
Талалаев: не мог оставаться в стороне, "Торпедо" - мой родной клуб. Дайте шесть недель и увидите изменения
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев рассказал о причинах своего прихода в клуб.
Фото: РПЛ