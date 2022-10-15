- Призывают возбуждать уголовные дела по итогам работы Цорна и компании? Насчет уголовных дел ничего не могу сказать. Но аудиты проводят во всех командах. Это всегда было, есть и будет, тем более в государственных организациях. Когда я работал в "Локомотиве", там тоже проводился аудит. К чему это может привести? Не знаю, меня там не было. Я всё знаю только из прессы, - передает слова Черевченко "РБ Спорт".
8 октября официальный телеграм-канал "Локомотива" на фоне пятого подряд поражения команды в Российской премьер-лиге объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и приведенного им немецкого главного тренера Йозефа Циннбауэра. На прошедшей неделе в клубе состоялась смена руководства - Александра Плутника сменил на должности председателя совета директоров Юрий Нагорных. После этого было объявлено об увольнении еще четверых иностранных специалистов, привлеченных Цорном в тренерский штаб "железнодорожников".
Черевченко: аудит для Цорна будет, его проводят во всех командах. Когда я работал в "Локомотиве", он тоже проводился
Экс-главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко ответил на вопрос о возможном уголовном преследовании экс-спортивного директора "железнодорожников" Томаса Цорна.
Фото: ФК "Спартак"