"Агент Тюкавина заявил, что, возможно, стоит рассмотреть уход из "Динамо"? Это эмоциональное заявление господина Сафонова. Мы Костю очень ценим, он важный игрок нашей команды, он вышел в старте. У него контракт еще на 2,5 года", - приводит слова Пивоварова "РБ Спорт".
Константин Тюкавин является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей в составе бело-голубых, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация, что Тюкавин уйдет из "Динамо" и перейдет в другой клуб РПЛ. Кроме того, агент игрока Алексей Сафонов неоднократно высказывал недовольство тем, что его клиент слишком редко появляется на поле.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров - о слухах про уход Тюкавина: мы очень ценим Костю. У него контракт еще на 2,5 года
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал недовольство агента Константина Тюкавина ситуацией вокруг его клиента.
Фото: ФК "Динамо"