Ранее сегодня СМИ сообщили, что "железнодорожники" договорились о трехлетнем контракте со специалистом и вопрос его прихода в клуб уже решен. Галактионов возглавит "Локо" зимой, до этого времени руководить столичной командой будут Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.
"Правда ухожу в "Локомотив"? Кто говорит? Журналисты? Спрашивайте у журналистов", - сказал Галактионов.
Михаил Галактионов работает в "Пари НН" с лета этого года. Под его руководством нижегородцы сейчас занимают 11-е место в РПЛ, опережая "Локомотив" на одно очко. Кроме того, Галактионов является наставником молодежной сборной России.
19 октября "Пари НН" на своем поле примет "Краснодар" в матче 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Источник: Матч ТВ
Галактионов - о слухах про "Локомотив": спрашивайте у журналистов
Главный тренер "Пари НН" после поражения от "Зенита" (0:3) ответил на вопрос о возможном переходе в "Локомотив".
Фото: ФК "Пари НН"