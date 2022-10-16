"Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да", — цитирует Рыбуса "РБ Спорт".
Напомним, летом Рыбус на правах свободного агента перешел в "Спартак". До этого он выступал в московском "Локомотиве". Позднее стало известно, что футболист не будет вызываться в национальную команду и не примет участие в чемпионате мира 2022.
Рыбус успел сыграть за "Спартак" в шести матчах действующего сезона Российской Премьер-лиги, в которых отметился голом и результативной передачей.
Мацей Рыбус: кажется, моя карьера в сборной Польши завершена
Защитник "Спартака" Мацей Рыбус высказался о вероятности завершения своей карьеры в сборной Польши.
Фото: "СЭ"